«العدل» توضح الحالات التي تستوجب رفع أمر المنع من السفر

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل بالمملكة، أن هناك 7 حالات قانونية تستوجب رفع أمر المنع من السفر بمختلف القضايا.

وبيّن برنامج “تعريف” التابع لوزارة العدل عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن تلك الحالات تتضمن إيداع المدّعى عليه المبلغ المتعلق بالدعوی لدى المحكمة، أو إحضار المدعى عليه كفيلاً غارماً مليئاً ووكّل شخصاً بمباشرة الدعوی.

ولفت إلى أن الحالات تشمل إصدار المحكمة قراراً بوقف الدعوى، وكذلك انقطاع سير الخصومة ، وفاة المدعي أو فقده الأهلية ويرجع تقدير ذلك للدائرة، إلى جانب عدم تقدم المدعي برفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام من رفع دعوی منع السفر.

وأشار إلى أن الحالات تشمل أيضاً ترك المُدعي الدعوى الأصلية، ونقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وشطب الدعوى الأصلية.