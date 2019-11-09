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أمطار غزيرة على المدينة المنورة .. و «المدني» يُحذِّر

أمطار غزيرة على المدينة المنورة .. و «المدني» يُحذِّر
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تواصل – المدينة المنورة:

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من المدينة المنورة ومازالت مستمرة حتى الآن، واستنفرت الجهات المعنية إمكاناتها بعد جريان المياه في الطرق والشوارع الرئيسية.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين نسبة لتوقعها استمرار الحالة المطرية، ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات التي تشهدها المنطقة، بجانب توصياتها باتباع وسائل السلامة اللازمة.

ونبهت وزارة النقل في منطقة المدينة المنورة عابري الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبعض الطرق التي تربط المدينة المنورة والمحافظات.

أيضاً تشهد بعض المحافظات أمطارًا متوسطة؛ سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

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