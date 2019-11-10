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قبل وصولها للحوثيين.. الجهات الأمنية في مأرب تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

قبل وصولها للحوثيين.. الجهات الأمنية في مأرب تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات
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تواصل – وكالات:

تمكنت الدوريات الأمنية على نقاط التفتيش بمحافظة مأرب خلال الأسبوعين الماضيين من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بلغت 100 ألف حبة مخدرة، وطناً إلا ربعاً من الحشيش المخدر، أثناء محاولة تهريبها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر أمني اليوم السبت.

وقال المصدر إن النقاط الأمنية ضبطت 200 كيلو حشيش كانت تقلها سيارة نوع جيب وعلى متنها شخصان كان أحدهما متنكراً بزي نسائي لتمويه رجال الأمن في نقاط التفتيش لتسهيل المرور.

وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 450 كيلو حشيش على متن قاطرة مع سائقها، كما ضبطت 100 ألف حبة و100 كيلو حشيش مخدر على متن سيارة من نوع جيب، حاول سائقها استخدام زوجته وطفليه لتضليل رجال الأمن.

وأفاد بأن النقاط الأمنية جنوب مدينة مأرب عاصمة المحافظة ضبطت كمية المخدرات على أربع عمليات تهريب.

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