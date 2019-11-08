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فِطْنة «مواطن» تطيح بـ«مزور عملة» من جنسية عربية في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

ساهم قائد مركبة يعمل في “أوبر” في الإطاحة بشخص من جنسية عربية، ركب معه لإيصاله إلى جهة ما، والذي سبق صدور أمر قبض عليه بسبب تزويره العملة، وذلك بعد الاشتباه في مبلغ أجرة التوصيل، حيث باشرت الجهات الأمنية الحاث وضبطت المزور.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن أفاد فيه بأن شخصا من جنسية عربية، ركب معه في مشوار داخل طرقات جدة عن طريق برنامج “أوبر”، وعند دفع الحساب اشتبه في العملة المدفوعة له.

وبانتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ، جرى التأكد من الحالة، وبعد الاستفسار اتضح أن على الراكب أمر قبض بسبب تزوير عملة تقيدت عليه بشرطة جدة.

وتم إعداد محضر بالواقعة، والتحفظ على الراكب، ولازالت التحقيقات جارية من قبل الشرطة تمهيداً لإحالة ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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