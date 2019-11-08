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حادثة صادمة بمكة.. انفصال «ذراع طفلة» بعد سقوطها من نافذة سيارة والدها

حادثة صادمة بمكة.. انفصال «ذراع طفلة» بعد سقوطها من نافذة سيارة والدها
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت منطقة مكة المكرمة حادثة صادمة، مساء أمس الخميس، حيث سقطت طفلة من نافذة سيارة والدها، أثناء سيرها بأحد الشوارع بالعاصمة المقدّسة، ما أسفر عن فصل يدها عن جسدها، فيما تولى الهلال الأحمر نقل الطفلة ويدها المفصولة في حافظة ثلج إلى المستشفى.

وقال ابن عم الطفلة، إن الأب كان برفقة طفلته البالغة من العمر عامين وثمانية أشهر، بأحد الشوارع في حي الشوقية بمكة المكرّمة، مساء أمس، عندما سقطت من نافذة السيارة من الباب الخلفي في غفلة من والدها، أثناء سير المركبة، ما تسبّب في انفصال يدها عن جسدها من المفصل جرّاء السقوط.

وأضاف: الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة على الفور بعد تلقيها البلاغ، فيما توّلت سيارة الهلال الأحمر السعودي التي بدورها باشرت الحادثة، نقل الطفلة ويدها المفصولة في حافظة ثلج إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة.

وأردف: المستشفى اعتذر عن معالجة الحالة وإعادة اليد إلى طبيعتها بحجة عدم توافر أطباء أطفال، فيما بقيت الطفلة حتى ساعات الفجر الأولى، دون تحويلها إلى مستشفى متخصص داخل العاصمة المقدّسة، ما استدعى نقلها عن طريق سيارة الإسعاف- بعد إلحاحٍ من أسرتها- إلى أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، ولا تزال تتلقى العلاج فيه.

وتابع: عند وصول الطفلة إلى المستشفى الخاص بجدة اكتشف الأطباء هناك أنها تعاني كسراً في إحدى قدميها وهو ما لم يكتشفه مستشفى النور.

وطالب بالتحقيق بشأن عدم تجاوب المستشفى مع الحالة، على حد وصفه، لافتاً إلى أن حالة الطفلة أصبحت الآن شبه مستقرة فيما لا تزال المحاولات لإعادة يدها إلى جسدها في غاية الصعوبة بعد كل هذه المدة التي قضتها في الانتظار بالمستشفى نفسه.

وقال ابن عم الطفلة: أسرة الطفلة لا تزال تعيش هول الصدمة وما آلت إليه الأمور من فقدها يدها من جرّاء السقوط، ونتمنى أن تتم معالجتها في مستشفى متخصص على وجه السرعة وإعادة بصيص من الأمل من أجل إعادة يدها إلى وضعها الطبيعي.

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