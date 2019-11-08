الجوف.. ضبط مواطن سرق سيارة ودهس طفلاً في «القريات»

تواصل – فريق التحرير:

باشرت شرطة منطقة الجوف بلاغا عن دهس طفل بسيارة مسروقة، حيث تمكنت من القبض على الجاني وضبط السيارة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، “أن مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات، باشر يوم الثلاثاء 8/3/ 1441هـ ، بلاغًا عن تعرض مركبة للسرقة أثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية، وارتطامها عند تحركها من الموقع بطفل يبلغ العاشرة من عمره، جرى اسعافه، واتضح أن إصابته بحمد الله طفيفة.

وأضاف أنه بمتابعة الجريمة تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على الجاني وهو مواطن بالعقد الثالث وضبط المركبة، المسروقة بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.”