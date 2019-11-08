أثار موجة من الجدل.. سائق عربي لـ«مواطنة»: «ما تركبيش مع سعوديين» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حديث دار بين مواطنة، وبين سائق وافد يعمل في إحدى شركات النقل، يحاول فيه إقناعها بعدم الركوب مع السائقين السعوديين.

المقطع وثقته المواطنة بكاميرا هاتفها الجوال، وظهر خلاله إصرار السائق على أن “الكباتن” السعوديين يقومون بتصرفات غير منضبطة، حسب زعمه.

المواطنة من جهتها رفضت حديث السائق وتعمده الإساءة للسائقين السعوديين، حيث قالت إن هناك أجانب أيضاً يقومون بأعمال غير لائقة، مؤكدة له أن ليس كل السائقين واحد.

وتسبب المقطع في حالة من الجدل، وسط مطالبات بالتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات النظامية ضده بسبب تعمد السائق الإساءة وتشويه سمعة المواطن السعودي.

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