الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

محكمة مصرية تُصدر حكماً بالسجن المؤبد لمواطن سعودي.. لارتكابه هذه الجريمة

محكمة مصرية تُصدر حكماً بالسجن المؤبد لمواطن سعودي.. لارتكابه هذه الجريمة
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت محكمة مصرية، حُكمًا بالسجن المؤبد على مواطن سعودي بتهمة تهريب المخدرات وحيازة الحشيش والماريجوانا، أثناء قدومه من إحدى الدول الأوروبية عبر مطار الغردقة الدولي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية، بأن محكمة جنايات البحر الأحمر أصدرت حكمها أمس الأربعاء على المتهم السعودي البالغ من العمر 40 عامًا.

تفاصيل  القضية، تعود  عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية حول اعتزام المتهم جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتهريبها إلى داخل البلاد عبر مطار الغردقة، وخلال تفتيش أمتعة المتهم، تم ضبط قالب لمخدر الهيروين بلغ وزنه واحد كيلو جرام، و1044 قرصًا لعقار الأوكستاسي المخدر، و13 لفافة لمخدر المارجوانا بلغ وزنها 370 جرامًا، و13 قطعة لمخدر الحشيش بلغ وزنها 170 جرامًا، و10 أنابيب اختبار تُستخدم لتعاطي مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز لاب توب، وهاتفيْ محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. جمعية «عرقة الخيرية» تستقبل قادة التميز لتبادل المعلومات والخبرات

بالصور.. جمعية «عرقة الخيرية» تستقبل قادة التميز لتبادل المعلومات والخبرات

تجنباً للمساءلة.. «المالية» تُحذر من إيداع مبالغ نقدية في حسابات مجهولين  

تجنباً للمساءلة.. «المالية» تُحذر من إيداع مبالغ نقدية في حسابات مجهولين  

آل جابر: إعادة افتتاح سفارة المملكة في عدن

آل جابر: إعادة افتتاح سفارة المملكة في عدن

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>