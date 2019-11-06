«الشهري» يحصد المركز الأول في مسابقة «اختبار الاختراق» بـ «نيويورك»

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حصل الطالب محمد علي الشهري، المبتعث في أمن المعلومات في جامعة روتشستر في ولاية نيويورك، على المركز الأول في التصفيات للبطولة النهائية في جامعة RIT في مسابقة بين أفضل 8 جامعات على مستوى جامعات الأمن السيبراني، وانتقل وفريقه إلى النهائي المقام بمدينة روتشستر بنهاية نوفمبر الحالي.

المسابقة تركز على اختبار الاختراق الجماعي وتقام تحت مسمى “سيبتيسي” وتحت إشراف ورعاية كل من (IBM, Uber, NCC Group, Google Cloud, EATON, FireEye, Indeed, Crowe)، وشارك فيها أكثر من 60 جامعة أمريكية وعالمية.

وشارك الشهري عدة مسابقات هو وفريقه الذي يعد أحد أفضل فرق الهجوم السيبراني، والذي شارك في مسابقات عديدة.

يذكر أن مفهوم الحرب الإلكترونية (Cyber warfare) يستخدم جملة من الممارسات والإجراءات التي تسعى لإلحاق الخلل والعطل بالأنظمة والوسائل الإلكترونية الخاصة بالعدو، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للذات من الاستطلاع الإلكتروني المعادي ومقاومته، وتحقيق الاستقرار للنظم الإلكترونية الصديقة.