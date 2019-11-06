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خبير طقس: توقعات بحالة ممطرة على المملكة بدءاً من اليوم

خبير طقس: توقعات بحالة ممطرة على المملكة بدءاً من اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

توقَّع الراصد الجوي سامي الحربي، سلسلة من الحالات المطرية على مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.

وقال الحربي، عبر فيديو بثَّه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المملكة تتعرض مع بداية الموسم الحالي، لحالة مطرية طيبة تزيد عن 15 يومًا قادمًا وتشمل أغلب مناطق المملكة ودول الخليج العربي.

وأضاف الحربي، أن شرق ووسط ومرتفعات جنوب المملكة، مرشحة لتكن المناطق الأكثر هطولًا للأمطار، بينما تبدأ اليوم الأربعاء، أولى الحالات المطرية، لتكون الأمطار خلالها خفيفة إلى متوسطة ومحدودة على الحدود الشمالية بدءًا من طريف، عرعر ورفحاء، وقد تصل إلى طبرجل والقريات.

وتابع قائلاً: إن السبت المقبل سيكون بداية الحالة المطرية الثانية التي يتبعها عدة حالات خلال الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تبلغ الحالة ذروتها، وسيكون نطاق الأمطار متغيرًا وليس ثابتًا، مشيرًا إلى أن المملكة ستتأثر بسلسلة منخفضات جوية تجد استجابة لها بتدفق رياح رطبة لهذا التوقعات قد تتحسن للأفضل مع اقتراب تلك المنخفضات.

واختتم بأن تلك الحالات الماطرة من المتوقع أن ترافقها موجات باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة وتكون الأجواء شتوية على شرق ووسط ومنطقة المدينة المنورة.

 

 

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