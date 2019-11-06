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الجيش اليمني يحبط هجوما لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة

الجيش اليمني يحبط هجوما لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة
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تواصل – واس:

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوما لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني أن مجاميع من المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران حاولت التقدم باتجاه مواقع محررة في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش اليمني رصدت المحاولة وأفشلتها، مبينا أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية، فيما لاذ البقية بالفرار.

وأشار الموقع إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران استقدمت خلال اليومين الماضين مجاميع كبيرة من عناصرها، من مدينة الجراحي ومن مثلث القهرة إلى المزارع والأودية القريبة من خطوط التماس شمال مديرية حيس.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش اليمني بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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