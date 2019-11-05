المبعوث الأممي إلى اليمن عن «اتفاق الرياض»: يرسم ملامح المرحلة المقبلة

تواصل – وكالات:

هنأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ بتوقيعهما على اتفاق الرياض اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن توقيع الاتفاق يمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن.

وقال “غريفيث” عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن الاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة.

وعبر المبعوث الأممي عن امتنانه للسعودية؛ لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل.

وقال “غريفيث”: “كلي أمل أن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها، وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين”.