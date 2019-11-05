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«الغذاء والدواء»: المملكة تخلو من بودرة أطفال «جونسون» المحتوية على المادة المحظورة

«الغذاء والدواء»: المملكة تخلو من بودرة أطفال «جونسون» المحتوية على المادة المحظورة
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تواصل – الرياض:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المملكة تخلو من تشغيلة بودرة أطفال جونسون، التي كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن احتوائها على شوائب من مادة “أسبيستوس” المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

وأكدت الهيئة رصدها خبراً صدر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص سحب تشغيلة رقم 22318RB من منتج بودرة أطفال جونسون (Johnson’s baby powder)؛ لاحتوائه على شوائب من مادة الأسبيستوس (Asbestos) المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

وأضافت أنها تأكدت بالتعاون مع الشركات المستوردة للمنتج من خلو الأسواق المحلية من تلك التشغيلة، داعيةً المستهلكين لعدم استخدام تلك التشغيلة في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى خارج السعودية.

وأشارت إلى أنها قامت على مدى الأعوام الماضية بالتحقق من مطابقة منتجات بودرة التالك بمختلف أنواعها للمواصفات، من خلال سحب عينات من تلك المنتجات وتحليلها، حيث أثبتت نتائج التحاليل المخبرية خلوها من مادة أسبيستوس (Asbestos).

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