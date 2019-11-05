المدينة.. عصابة باكستانية تقتل أحد أفرادها وتحرق جثته بعد خلاف بينهم في بيع المسروقات

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تمكنت شرطة المدينة المنورة من القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الكيابل الكهربائية من مواقع مشروعات تحت الإنشاء، والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة، الرائد حسين القحطاني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري ، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من 20 متهمًا من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس.

وأضاف أن المتهمين أقروا بارتكاب 21 جريمة سرقة كيابل تبلغ قيمتها 9.7 مليون ريال بالمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل.

وأشار إلى أنهم اعترفوا كذلك بقتل أحد المشاركين معهم في الجريمة، وحرق جثته ودفنها في محافظة جدة لخلاف بينهم في تصريف المسروقات، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.