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بالفيديو.. مواقف ذكية للسيارات قرب المسجد الحرام

بالفيديو.. مواقف ذكية للسيارات قرب المسجد الحرام
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تواصل – مكة المكرمة:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثّق لمواقف ذكية للسيارات بمبنى مجاور للمسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث يقوم قائد المركبة بوضع السيارة عند البوابة فقط دون الحاجة للبحث عن مكان شاغر داخل المبنى.

وقال الشخص الذي وثق المقطع إن المواقف تبعد عن الحرم قرابة 10 دقائق، ويتسلم قائد المركبة بطاقة يقوم من خلالها بإدخال سيارته داخل المبنى واستعادتها؛ حيث تُنقل السيارة ذاتياً داخل المبنى.

وتبلغ رسوم المواقف 5 ريالات للساعة الواحدة، و15 ريالاً إذا تجاوز الوقت ساعة وحتى 4 ساعات، و30 ريالاً إذا كان الوقت أكثر من 4 ساعات إلى 24 ساعة.
https://youtu.be/frmpeVjt1ks

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