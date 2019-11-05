الإمساك بـ«قرد الشوقية» في مكة بعد ترويعه للأهالي

تواصل – مكة المكرمة:

تمكنت أمانة العاصمة المقدّسة، فجر اليوم، من الإطاحة بـ”قرد الشوقية”، الذي كان قد تسبّب في حالة من الذعر والخوف بين السكان على مدى الأشهر الماضية، ومناشدات الأهالي لتخلصيهم من القرد الذي يقطن حيهم منذ أشهر عدة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي، وذكر أنه تمت الإطاحة بقرد الشوقية، إثر تكثّيف أمانة العاصمة المقدّسة أعمالها الرقابية لمكافحة القرود والحيوانات الضالة ضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية حيث باشرت الإدارة العامة للصحة العامة الموقع مدار الشكوى، وتمّ توزيع أقفاص كبيرة خاصة بمكافحة القرود وتثبيتها في بعض الأماكن، ومتابعتها بصفة دورية وعلى مدار الساعة بمشاركة 6 فرق ميدانية وبدعم ومساندة من الدوريات الأمنية.

وأضاف أن أعمال الرصد والمتابعة مستمرة بالمنطقة لمكافحة الآفات والحيوانات الضالة؛ حيث يتم العمل على إبعادها من المناطق السكنية والسيطرة عليها بالطرق الصحية المتبعة.