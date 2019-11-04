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«الإنذار المبكر» يحذر: عوالق ترابية تعيق الرؤية حتى الفجر في 3 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية في عدد من المناطق.

 وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن منطقة القصيم سوف تتأثر بهذه الحالة خاصة (البكيرية – الرس – الشماسية – المذنب – بريدة – عنيزة)، فيما ستشمل هذه الحالة كلًا من  الجبيل – الخبر – الخفجي – الدمام – حفر الباطن في المنطقة الشرقية.
أما في منطقة الرياض فسوف تمتد الحالة لتشمل الخرج – الزلفي – العاصمة الرياض – المجمعة – المزاحمية – وادي الدواسر.
وأشارت الأرصاد، إلى أن هذه الحالة سوف تبدأ من التاسعة مساء الاثنين وحتى الثالثة من فجر الثلاثاء.
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