تحديد موعد محاكمة سعودي متهم بتهريب مخدرات إلى مصر

تواصل – كالات:

حددت محكمة جنايات البحر الأحمر بمصر، جلسة الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم على مواطن سعودي الجنسية متهم، بجلب وحيازة هيروين وحشيش ومارجوانا بمطار الغردقة.

وكانت النيابة قرّرت حبس المواطن ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، بتهمة جلب وحيازة هيروين ومواد مخدرة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بمطار الغردقة، قادمًا من إحدى الدول الأوروبية، وبحوزته كميات من مخدر الهيروين والمارجوانا والحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، حاول تهريبها إلى داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية بميناء الغردقة الجوى، تم ضبط المتهم حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية.

وبتفتيش أمتعته تم ضبط قالب لمخدر الهيروين وزن واحد كيلو جرام، 1044 قرص لعقار الإكستاسي المخدر، و13 لفافة لمخدر المارجوانا وزنت 370 جرامًا، و13 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 170 جراما، و10 أنابيب اختبار تستخدم لتعاطي مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز لاب توب وهاتفي محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم وتمت إحالته للجنايات.