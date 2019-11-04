الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«صحة جدة» توضح ملابسات اعتداء حارس أمن على مدير مناوب

«صحة جدة» توضح ملابسات اعتداء حارس أمن على مدير مناوب

بُشرى سارة من «الإسكان» للمستفيدين من القروض القائمة قبل عام 2017

بُشرى سارة من «الإسكان» للمستفيدين من القروض القائمة قبل عام 2017

إجراء عاجل من التعليم ضد «قيادي» زار مدرسة بنات في عسير (فيديو)

إجراء عاجل من التعليم ضد «قيادي» زار مدرسة بنات في عسير (فيديو)

توضيح مهم من «التعليم العالي» بشأن رسوم الجامعات ومكافآت الطلاب

توضيح مهم من «التعليم العالي» بشأن رسوم الجامعات ومكافآت الطلاب

تحديد موعد محاكمة سعودي متهم بتهريب مخدرات إلى مصر

تحديد موعد محاكمة سعودي متهم بتهريب مخدرات إلى مصر
0

تواصل – كالات:

حددت محكمة جنايات البحر الأحمر بمصر، جلسة الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم على مواطن سعودي الجنسية متهم، بجلب وحيازة هيروين وحشيش ومارجوانا بمطار الغردقة.

وكانت النيابة قرّرت حبس المواطن ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، بتهمة جلب وحيازة هيروين ومواد مخدرة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بمطار الغردقة، قادمًا من إحدى الدول الأوروبية، وبحوزته كميات من مخدر الهيروين والمارجوانا والحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، حاول تهريبها إلى داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية بميناء الغردقة الجوى، تم ضبط المتهم حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية.

وبتفتيش أمتعته تم ضبط قالب لمخدر الهيروين وزن واحد كيلو جرام، 1044 قرص لعقار الإكستاسي المخدر، و13 لفافة لمخدر المارجوانا وزنت 370 جرامًا، و13 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 170 جراما، و10 أنابيب اختبار تستخدم لتعاطي مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز لاب توب وهاتفي محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم وتمت إحالته للجنايات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مادة مخدرة» تباع أمام المدارس لطلاب الابتدائية.. و«مدير مدرسة» يحذر (فيديو)

«مادة مخدرة» تباع أمام المدارس لطلاب الابتدائية.. و«مدير مدرسة» يحذر (فيديو)

المملكة تُعبر عن تأييدها وتضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب والتطرف

المملكة تُعبر عن تأييدها وتضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب والتطرف

ينبع.. الإطاحة بمروج مخدرات بحوزته كمية من «الحشيش»

ينبع.. الإطاحة بمروج مخدرات بحوزته كمية من «الحشيش»

خلال أسبوع.. ضبط كميات مخدرات ومركبات مسروقة بـ«الأفلاج»

خلال أسبوع.. ضبط كميات مخدرات ومركبات مسروقة بـ«الأفلاج»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد
المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>