فتح باب التطوع في تقديم الخدمات بالمنشآت الصحية.. الشروط ورابط التسجيل

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة فتح باب التطوع للمشاركة في تقديم الخدمات بالمنشآت الصحية، موضحةأن المتطوعين سيحصلون على شهادة تطوع معتمدة.
ومن ضمن الشروط، التي حددتها الوزارة ألا يقل عمر المتطوع أو المتطوعة عن 18عامًا، مشيرة إلى أن أماكن العمل ستكون في المكاتب الأولية بالمنشآت الصحية الحكومية، طوال أيام الأسبوع، من الساعة 8 صباحاً إلى 12 مساءً أو من 12 مساءً إلى 4 مساءً.
ودعت وزارة الصحة، الراغبين في التطوع للتسجيل في المبادرة عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وملء نموذج التطوع، ومن ثم حضور المقابلة الشخصية.