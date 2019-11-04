فتح باب التطوع في تقديم الخدمات بالمنشآت الصحية.. الشروط ورابط التسجيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة فتح باب التطوع للمشاركة في تقديم ‏الخدمات بالمنشآت الصحية، موضحةأن المتطوعين سيحصلون على شهادة تطوع معتمدة.

ومن ضمن الشروط، التي حددتها الوزارة ألا يقل عمر المتطوع ‏أو المتطوعة عن 18عامًا، مشيرة إلى أن أماكن العمل ستكون ‏في المكاتب الأولية بالمنشآت الصحية الحكومية، طوال أيام الأسبوع، من الساعة ‏‏8 صباحاً إلى 12 مساءً أو من 12 مساءً إلى 4 مساءً.‏

ودعت وزارة الصحة، الراغبين في التطوع للتسجيل في المبادرة عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وملء نموذج التطوع، ومن ثم حضور المقابلة الشخصية.