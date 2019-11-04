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«أرامكو» تكشف عن أرباحها في 9 أشهر.. كم تبلغ حصة السهم الواحد؟
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تواصل – فريق التحرير:

حققت شركة “أرامكو”، أرباحا صافية تُقدر بـ 68 مليار دولار (254.86 مليار ريال) في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي من العام الجاري 2019.

ووفقاً لموقع “أرقام” أظهرت البيانات المالية للشركة أن إجمالي مبيعات أرامكو بلغت 244 مليار دولار (914.51 مليار ريال)، فيما بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية 23 مليار دولار (86.2 مليار ريال)، والتدفقات النقدية الحرة 59 مليار دولار (221.13 مليار ريال).

على جانب آخر، أعلنت “أرامكو السعودية” توزيع أرباح مرحلية عادية بقيمة 13.4 مليار دولار (ما يعادل 50.25 مليار ريال) عن الربع الثالث 2019، وبناءً على رأس مال الشركة البالغ 200.0 مليار سهم، فإن حصة السهم من الربح الموزع عن الربع الثالث تبلغ 0.067 دولار للسهم، (ما يعادل 0.25 ريال للسهم الواحد).

وتعتزم الشركة الإعلان عن توزيع أرباح مرحلية (عادية) بقيمة 3.9 مليار دولار (ما يعادل 14.63 مليار ريال)، وذلك عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019 من خلال النقد المتوفر لديها.

وسيتم تحديد تاريخ استحقاق الأرباح لمالكي الأسهم -بما فيهم مالكو أسهم الطرح التي تم تخصيصها- المستحقين لتلك الأرباح بحسب نسب مساهمتهم بموجب الإعلان الذي سيصدر عن الشركة في هذا الشأن، وتكون تلك الأرباح مستحقة فقط لمالكي الأسهم بما فيهم مالكو الأسهم التي تم تخصيصها في هذا الطرح، في تاريخ الاستحقاق الذي ستحدده الشركة.

وبناءً على ذلك، تبلغ حصة السهم الواحد من هذه الأرباح الموزعة البالغة إجمالا 3.9 مليار دولار، 0.019 دولار للسهم، (ما يعادل 0.073 ريال للسهم).

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