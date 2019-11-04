«صحة جدة» توضح ملابسات اعتداء حارس أمن على مدير مناوب

تواصل – جدة:

قالت صحة جدة في تعليقها على حادثة اعتداء حارس أمن على مدير مناوب بأحد المستشفيات الحكومية، إنه تصرف غير مقبول نهائيًّا، مشيرة إلى إبلاغ الجهات الأمنية في حينها، وفتح تحقيق مع الشركة التابع لها حارس الأمن، حسب الأنظمة والتعليمات، وأنه قد تم إيقاف المعتدي لدى الجهات المختصة.

وعدت “صحة جدة” هذا السلوك فرديا، وتجاوزًا مخالفًا للأنظمة والقوانين، ولا يمثل قيم وأخلاق منسوبي الصحة، وذلك حسبما أوضح المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالله الغامدي مضيفا بقوله: “أننا في صحة جدة نستنكر هذا الاعتداء الذي حصل للمدير المناوب، وأن ما حدث من المعتدي الذي يعمل موظفًا بشركة الأمن التابعة للمستشفى، وقيامه بالاعتداء على المدير المناوب، غير مقبول نهائيًّا؛ لذا تم إبلاغ الجهات الأمنية في حينه، التي بدورها قامت بفتح تحقيق حول الاعتداء حسب الأنظمة والتعليمات”.

وأضاف الغامدي أنه تم إيقاف حارس الأمن عن العمل لحين البت بالقضية من الجهات المختصة. ونؤكد لكم أن هذا السلوك الفردي الذي يعد تجاوزًا مخالفًا للأنظمة والقوانين لا يمثل قيم وأخلاق منسوبي “الصحة”.