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الطائف.. اختفاء شاب يعمل بالدفاع المدني في ظروف غامضة

الطائف.. اختفاء شاب يعمل بالدفاع المدني في ظروف غامضة
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الطائف، اختفاء شاب يعمل بالدفاع المدني في العاصمة المقدسة، وذلك بعد خروجه من منزلهم الكائن في حي أم العراد في المحافظة صباح يوم الخميس الماضي، ولم يعد حتى الآن تاركًا خلفه زوجته واثنين من أطفاله “بنتًا وولدًا”، وباقي أسرته.

ويعاني الشاب “عبدالمجيد بن خضر مسفر القرشي”، في الثلاثين من عمره، اضطرابات أو حالة نفسية، وبعد اختفائه ظلت جوالاته مغلقة، واختفت مركبته من نوع “أكسنت” التي يستقلها بعد خروجه من المنزل.

وتلقى فريق “ساعد” للبحث والإنقاذ بلاغًا عن المفقود، وتحرك الفريق للبحث عنه مطالبًا الجميع بالتعاون والإبلاغ في حال توافر أي معلومة عنه، وذلك على أرقام جوالات ذويه، كما تم التعميم من قبل الجهات الأمنية بالطائف ومكة المكرمة عن اختفائه.

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