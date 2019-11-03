«القوات البحرية» تعلن عن 232 وظيفة شاغرة.. التقديم في هذا الموعد

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أعلنت القوات البحرية الملكية عن (232) وظيفة شاغرة للمواطنين عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في مناطق (الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، جازان).

وتضمنت مجالات الوظائف المطروحة (الهندسة، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات، النجارة، الدهان، الحدادة، تشغيل الرافعات، الأسلحة، السلامة، مكافحة الحريق، التموين، التغذية، الحاسب الآلي، المحاسبة، الإدارة، القانون، الترجمة، أعمال الخدمات).

ودعت “البحرية” الراغبين في التقديم على شغل هذه الوظائف ممّن تنطبق عليه الشروط، إلى الدخول على صفحة التوظيف بالقوات البحرية على موقع وزارة الدفاع (https://www.mod.gov.sa)، خلال الفترة من الأحد (13 / 3 / 1441 هـ) حتى السبت (19 / 3 / 1441 هـ).