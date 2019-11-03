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شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين امتهنوا اقتحام المزارع وسرقة الماشية

شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين امتهنوا اقتحام المزارع وسرقة الماشية
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة ثادق من القبض على ثلاثة مواطنين – تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث -، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم باقتحام المزارع وسرقة الماشية من الحظائر وتقييد العاملين بها وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهمين أقرّوا بارتكابهم سبع حوادث في عددٍ من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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