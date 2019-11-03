رسمياً.. «أرامكو» تعلن نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية «تداول»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو، اليوم، رسمياً نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية “تداول”، مبينة أن أسهم الطرح ستتوافر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد.

وأوضحت شركة أرامكو أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق نظام حوافز للسعوديين يتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محددة.

وأكدت الشركة أنها تضمن توزيعات أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024.

وأشار الشركة إلى أن كلاً من الشركة والمساهمين الرئيسين سيخضعون إلى قيود على التصرف في الأسهم أو إصدار أسهم إضافية، وستتضمن نشرة الإصدار مزيداً من التفاصيل، مؤكدة أن هيئة السوق المالية قدّمت بعض الإعفاءات لتبسيط إجراءات تقديم الطلبات للمستثمرين الأجانب.

الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية السعودية وافقت على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وسوف يتم الإعلان عن نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.