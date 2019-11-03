مكة.. ضبط قائد شاحنة عكس السير في طريق سريع

تواصل – مكة المكرمة:

تمكنت دوريات مرور العاصمة المقدسة من ضبط قائد شاحنة سار للخلف وسط طريق يشهد كثافة مرورية، دون مراعاة واحترام لأنظمة المرور.

وتعود التفاصيل إلى تفاعل إدارة مرور العاصمة المقدسة مع مقطع فيديو متداول يظهر شاحنة تعكس اتجاه السير عائدة للخلف، بعد أن تجاوزت مدخلاً في الطريق، ليقف قائدها وسط المسار السريع، ويعود بمركبته عكس اتجاه السير عشرات الأمتار دون مراعاة لأنظمة المرور، أو ما قد يتسبب به عكسه السير من حوادث لا قدر الله، بالرغم من تنبيهات قائدي المركبات له.

وتجاوبت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة مع الفيديو المتداول وضبطت المركبة بعد ساعات من نشر المقطع، وتم إحالة المركبة والمخالف إلى هيئة الجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات المترتبة على ذلك.