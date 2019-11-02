«رويترز»: ولي العهد يُوافق على إعلان الطَرح الأولي لأرامكو غداً

تواصل – رويترز:

أعلنت خمسة مصادر مطلعة «لرويترز» أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق يوم الجمعة على أن يصدر الإعلان عن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو غداً (الأحد)، مضيفة أن أرامكو، ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر.

وعقدت الحكومة آخر اجتماعاتها مساء أمس (الجمعة) لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما في الإدراج، وقال أحد المصادر «ولي العهد أعطى أخيرا الضوء الأخضر».

ووفقا لمصادر «رويترز»، فإن مسؤولين ومستشارين من أرامكو عقدوا اجتماعات مع مستثمرين على مدى الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إطلاق إدراج متوقع يوم الأحد.

ولبلوغ التريليوني دولار، وهو التقييم الذي سيجعله أضخم طرح أولي عام في التاريخ، تحتاج الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تراوح بين 1 و2% من الشركة في البورصة السعودية لجمع ما بين 20 ملياراً إلى 40 مليار دولار على الأقل.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتم قريباً، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة، في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض الأسبوع الماضي، إن الطرح «سيحدث قريباً، لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب». وأضاف «سيكون أولاً وقبل كل شيء قراراً سعودياً.. على وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان».

والإدراج هو الركيزة الأساسية لخطة ولي العهد لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد بتنويع منابعه بعيدا عن النفط. ويريد الأمير محمد بن سلمان أن يتم في نهاية المطاف إدراج ما إجماليه 5% من الشركة. ومن المتوقع أن يكون هناك بيع دولي يعقب الطرح العام الأولي المحلي.