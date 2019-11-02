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تحرك عاجل من «التنمية الاجتماعية» بشأن تعنيف طفل في جازان
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تواصل – الرياض:

أبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اهتماماً وتفاعلاً مع مقطع فيديو منتشر، يوثق لإصابة طفل سوري بكدمات في الوجه واحمرار في إحدى عينيه؛ جراء تعرضه لعنف أسري.

أوضح ذلك مركز بلاغات العنف الأسري التابع للوزارة، وقال إنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازم تجاه الواقعة.

ويظهر المقطع المتداول الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من العمر، وهو يعاني من إصابات في جبهته وإحدى عينيه، وذكر الطفل في المقطع أنه تعرض للضرب من قبل والده حتى يجلب له نقود، مبيناً أنه يقيم مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

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