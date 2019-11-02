«المواصفات» تعتمد لائحة أجهزة «التدخين الإلكترونية».. شروط ومنع وصلاحيات

تواصل – الرياض:

كشف مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، عن اعتماد اللائحة الفنية للأجهزة المستخدمة للنظم الإلكترونية للتدخين، بهدف لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة المعتمدة في المملكة والمواصفات القياسية، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة المستهلك.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة شددت على ضرورة التزام موردي أجهزة التدخين بالمتطلبات الفنية الواردة فيها، والمتطلبات الصادرة من هيئة الغذاء والدواء المتعلقة بمنتجات التبغ المسخّن ومشتقاته والمواد البديلة، والسوائل الإلكترونية، وعبوات التزويد الخارجية الخاصة بها.

ومنعت اللائحة الموردين من تقديم أجهزة التدخين الإلكترونية على أنها بديل صحي للتدخين، وضرورة حصول المسؤول عن عرض أجهزة التدخين في الأسواق على شهادة مطابقة وطنية، والتعاون مع الجهات الرقابية، بتقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة.

وأعطت اللائحة الجهات الرقابية صلاحيات سحب عينات عشوائية من الأجهزة وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات اللازمة، وتحميل الُمصنِّعين والمستوردين تكاليف إجراء تلك الاختبارات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأوضحت اللائحة أنه في حال تداول أو استيراد أجهزة مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات؛ فإن على الجهات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها، وسحب المنتجات المخالفة أو حجزها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً على الجهة المخالفة.