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تفاصيل إنقاذ «بحار أوكراني» تعرض لوعكة صحية في جازان

تفاصيل إنقاذ «بحار أوكراني» تعرض لوعكة صحية في جازان
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود بمنطقة جازان، الأربعاء، من إخلاء بحار أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 49 عاماً، يعاني من آلام في الصدر والقلب، كان على متن سفينة في مياه البحر الأحمر.

وقال متحدث حرس الحدود بجازان: “إنه على الفور جرى تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثي على مشغل الخرائط الإلكترونية، واتضح أن السفينة تبعد حوالي (140) ميلأ بحرياً غرب ميناء جازان”.

وأضاف أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ قام بإعداد دائرة اتصال مع مدير الطوارئ بصحة جدة لمعرفة الحالة الصحية للمريض وإعطائه الإرشادات الطبية الأولية، واتضح أن حالته مستقرة، كما حدد المركز نقطة التقاء السفينة مع سفينة حرس الحدود (رفحاء) وأخلي المريض بنجاح.

ونُقل إلى قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان، حيث نُسق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء الإجراءات، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة جيزان بواسطة إسعاف الهلال الأحمر لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، فيما واصلت السفينة خط سيرها إلى وجهتها .

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