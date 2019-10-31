صور صادمة.. وفاة وإصابة 4 أشخاص في تصادم مروع بجدة

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم مروع وقع اليوم الخميس بمحافظة جدة، بسبب السرعة الجنونية، عن وفاة ثلاثة أشخاص، وأصابة آخر بإصابات خطيرة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، إن غرفة العمليات بالهلال الأحمر تلقت بلاغاً على الرقم 997 في تمام الساعة 12:25 ظهر اليوم عن حادث تصادم في شارع الأمير ماجد مع شبك المطار باتجاه الغرب.

وتابع أبوزيد أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية والقائد الميداني عبدالرحمن العمري للموقع لمباشرة الحادث.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر بجدة أنه عند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث وفيات وإصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافياً، وكانت الإصابة حرجة، وتم نقلها إلى مستشفى السعودي الألماني.