«الطيران المدني»: تغريم الناقل الجوي 50 ألف حال مخالفة لائحة «حقوق العملاء»

تواصل – فريق التحرير:

أكد إبراهيم الرؤساء، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، أن لائحة حقوق العملاء تفرض غرامة مالية تصل لـ”مبلغ 50 ألف ريال” على الناقل الجوي حين مخالفته اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

وأضاف الرؤساء، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن الحديث كثر عن مدى التزام شركات النقل الجوّي تجاه العملاء في منحهم حقوقهم.. لذا أنبه السادة المسافرين بأن لائحة حقوق العملاء تفرض غرامة مالية تصل لـ”مبلغ ٥٠ ألف ريال” على الناقل الجوي حين مخالفته اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

ونشر الرؤساء، عبر عبر حسابه الرسمي، إنفو جرافيك توعوي يتضمن العديد من أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وتنص المادة التاسعة عشرة من أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء أنه في حال الإخلال بالتعويضات المستحقة للعملاء يعاقب الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال لمخالفة أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.