رصد 17 ألف مخالفة في سوق العمل خلال 3 أشهر.. الرياض تتصدر

تواصل – فريق التحرير:

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 172,617 زيارة تفتيشية، رُصدت خلالها 17 ألف مخالفة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019م.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ إن منطقة الرياض تصدرت المناطق الأكثر زيارة بواقع 35.084 زيارة، تليها منطقة مكة المكرمة بواقع 34.682 زيارة تفتيشية، بينما بلغ عدد المخالفات خلال الفترة المعلن عنها 17.365 مخالفة.

وأضاف أبا الخيل أن أكثر المخالفات المرصودة تركزت في (توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين)، حيث تم رصد 2.131 مخالفة، تليها مخالفة (عدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية مع مراعاة ما يوفره النظام الصحي التعاوني) والتي بلغ مجموع مخالفاتها 1114 مخالفة.

وتمثلت المخالفات في (عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل أو عدم تحديث بيانات المنشأة، عدم دفع أجور العاملين، قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، تشغيل أقل من اثنتين من النساء في الوردية الواحدة).