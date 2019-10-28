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خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الاتحاد السويسري

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الاتحاد السويسري
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تواصل – واس:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري.

وتم خلال المباحثات، استعراض الفرص المتاحة للتعاون بين المملكة وسويسرا، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الوزير المرافق، ونائب رئيس البعثة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور فرحان الفرحان.

كما حضرها من الجانب السويسري، معالي وزير الدولة للشؤون المالية الدولية دانييلا شتوفيل، وسفير سويسرا لدى المملكة الدكتور اندرياس شالر، ومديرة إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية السفيرة مايا تيسافي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس تيرانس بيليتر، وعدد من كبار المسؤولين.

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