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شاهد.. هذا ما فعلته العاصفة المدارية بالسيارت في حفر الباطن

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تواصل – فريق التحرير:

وثق مواطن عبر كاميرا هاتفه الجوال الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البَرَد الكثيفة التي شهدتها محافظة حفر الباطن عصر أمس الأحد.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مجموعة سيارات وهي تقف على جانب الطريق، وقد تعرضت لأضرار بالغة من جراء هطول زخات البَرَد.

ووقف محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، أمس الأحد على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البَرَد الكثيفة التي شهدتها المحافظة.

وتفقد محافظ حفر الباطن شعيب فليج، تصريف مياه الأمطار، ومدى فاعلية قنوات تصريف السيول، وتجول في عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وأكد محافظ حفر الباطن أهمية التعاون بين الجهات كافة لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود، ورفع مستوى الاستعداد، والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون والمقيمون بالمحافظة.

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