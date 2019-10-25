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كشف ملابسات مقتل وافد يمني داخل مزرعة بـ«وادي الدواسر»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، اليوم الجمعة، من القبض على متهم من الجنسية اليمنية، أقدم على قتل قريبه داخل غرفته بمزرعة كفيله، ثم لاذ بالفرار لمكان مجهول.

وباشرت شرطة محافظة وادي الدوسر، الحادث ونجحت في أقل من 72 ساعة، من ضبط قاتل قريبه بسبب خلافات بينهما في بلادهما، وهو يمني الجنسية مقيم في البلاد بطريقة غير نظامية.

وجاء هذا الإنجاز الأمني بعد توفر معلومات لدى شرطة وادي الدواسر عن محاوله المتهم تسليم نفسه لجهة أخرى ليغادر المحافظة كونه “مجهولًا”، وبسؤاله ظهرت عليه علامات الارتباك، وتم استيقافه واعترف بجريمته؛ فتم التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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