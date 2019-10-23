وفاة طفل داخل مستشفى خاص بالقصيم.. والصحة تشكل لجنة للتحقيق

تواصل – فريق التحرير:

باشرت صحة القصيم، اليوم الأربعاء، التحقيق في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي ١٠ سنوات في أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة بعد دخوله، وهو يشتكي من بعض الأعراض، إلا أنه توفي داخل المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي تركي المحارب: “أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم قد تلقت شكوى من والد الطفل المتوفى”.

وأضاف: “أنه بناءً على شكوى الوالد تم تشكيل لجنة طبية قامت بالشخوص إلى المستشفى الخاص، والتحفظ على الملف الطبي للطفل، ومراجعة جميع الإجراءات الطبية التي تمت للطفل، يرحمه الله، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة”.

وكان الطفل قد دخل طوارئ المستشفى الاثنين الماضي، وتوفي بعد مضي ساعات من دخوله، وينتظر أن يُشرّح الطبيب الشرعي الجثمان غداً لمعرفة أسباب الوفاة، فيما تتحفظ “صحة القصيم” على ملف الطفل.