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شاهد بالفيديو.. البَرَد يكسو شوارع طريف بالثوب الأبيض
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تساقط البرد بكثافة في طريف، اليوم الأربعاء، حيث اكتست الشوارع باللون الأبيض.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

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