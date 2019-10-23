حريق افتراضي بـ«كهرباء جدة»

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نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة صباح اليوم الأربعاء تجربة فرضية لحادث حريق بمحطة توليد الكهرباء (محطة توليد جدة 3) التابع للشركة السعودية للكهرباء بحي بترومين .

وجاء البلاغ الافتراضي عن اشتعال النار أثناء تفريغ حمولة وقود ثقيل من أحد صهاريج النقل ما أدى إلى اشتعال كلي في الخزان وامتداده للمناطق المجاورة في المحطة .

في تلك الأثناء تم طلب الدعم من الدفاع المدني ليتم تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها فرق الإسناد.

تمت بعد المباشرة الافتراضية السيطرة على الحادث واحتوائة دون تضرر المرافق الهامة وإخلاء 70 عاملا بالموقع إلى منطقة آمنة، ونتج عن الحادث إصابة عدد (2) افتراضياً من العاملين تم علاجهما بالموقع من قبل الكادر الطبي بالشركة وكذلك الهلال الأحمر، شارك في التجربة قوات أمن المنشآت والهلال الاحمر والهيئة العليا للأمن الصناعي.

وفي تجربة منفصلة نفذ مدني بحرة اليوم تجربة فرضية لحريق بمصنع العمودي، شارك فيه فرق الإطفاء والإنقاذ وكذلك الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والدوريات الأمنية.