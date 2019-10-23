«هدف» يكشف عن عدد المواطنين المنضمين حديثاً إلى سوق العمل

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كشفت إحصائيات جديدة صادرة عن صندوق الموارد البشرية “هدف” عن مغادرة ما يقرب من 133.652 عاملاً وافداً خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين وصل عدد المواطنين الجدد المنضمين إلى سوق العمل في القطاع الخاص حوالي 44.814، لتصل نسبة التوطين 20.3%.

وأوضحت البيانات وفقاً لـ”الوطن” أنه بلغ إجمالي المواطنين والمواطنات العاملين في السوق حوالي 1.70 مليون، ووصل إجمالي معدل البطالة في الربع الثاني من العام الجاري 12.3%، في حين وصل عدد الباحثين عن عمل 1.002 مليون عامل وعاملة.

المواطنون يشكلون قرابة الـ70% من سوق العمل

وبحسب البيانات الحديثة التي نشرها الصندوق فإن المواطنين يشكلون 68.3% من العاملين في سوق العمل في الربع الثاني، بينما المواطنات يشكلن 31.7%، فيما يخص معدل البطالة فإن المواطنات يشكلن النسبة الأعلى 31.1%، مقابل 6.0% للمواطنين، وبالنسبة للباحثين عن العمل فقد بلغ نسبة الباحثات من السعوديات 82.3%، مقارنة بالمواطنين الذين تصل نسبتهم 17.7%.

وبين الصندوق، أنه استفاد 74 من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والذي يقدم دعما للتوظيف النوعي الموجه، يبدأ بنسبة دعم الراتب الموظف الذي يتم توظيفه وفق الضوابط المحدد مقدارها 30% من الراتب للسنة الأولى، وتنخفض النسبة إلى 20% للسنة الثانية، ثم إلى 10% للسنة الثالثة، ويكون الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويكون الدعم 70% للتوظيف و30% للتدريب وتستحق المنشأة دعما إضافيا وفق حالات منها توظيف الإناث، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها.

وذكر الصندوق، أن عدد المواطنات المستفيدات من برنامج حافز خلال الربع الثاني 142.492 مواطنة، وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من البرنامج 39.636 شخصاً، حيث تم توظيف 11.452 مستفيداً عبر البرنامج.

وأوضح أن حافز يخصص مبلغا ماليا وقدره 2000 ريال كل شهر لمدة 12 شهراً، ويستهدف فئة الشباب من طالبي العمل الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 35 عاماً، وتنطبق عليهم ضوابط استحقاق البرنامج.