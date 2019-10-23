مواطن يشكو سوء الطرق في «طبرجل».. و«جهات رسمية» ترد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الشؤون البلدية وأمانة الجوف، مع شكوى مواطن من سوء وتردي حالة الطرق في بعض الأحياء في طبرجل والتي تسببت في تضرر السيارات.

ووثق أحد المواطنين عبر مقطع فيديو نشره عبر “سناب طبرجل” انتشار الحفريات في بعض الطرق ما تسبب في تضرر المارة والمركبات.

وردت الشؤون البلدية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بقولها: “نقدر لكم هذه الملاحظة، وتمت إحالتها للجهة المختصة في أمانة الجوف”.

بدورها علقت أمانة الجوف بتغريدة عبر “تويتر”، بقولها “تم إرسال الملاحظة للبلدية المعنية، وقد تم إفادتنا بمعالجتها”.