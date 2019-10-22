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«النيابة العامة» توضح عقوبة قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات

«النيابة العامة» توضح عقوبة قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن وقوع حوادث السير تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة يُعاقب عليها بالسجن وبالغرامة المالية.

وأكدت النيابة العامة فى تغريدة على موقع “تويتر”  أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير مُسكر أو مُخدر أو المُؤثر عقلى أو التفحيط ، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير أو تجاوز إشارة المرور أثناء الضوء الأحمر إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أوجزء منهما، فإن العقوبة المستحقة هى السجن لمدة تصل (4) سنوات وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة(٦٢ /١) من نظام المرور.

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