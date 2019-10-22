بالصور.. وميض لحظي يتسبب في تهشُّم واجهة بِنَاية وإصابة شخصين بجدة

تواصل – فريق التحرير:

تَسَبب وميضٌ لحظيٌّ في إصابة شخصين وتهشّم واجهة بِنَايةٍ، فجر اليوم الثلاثاء، بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ التابعة لمدني محافظة جدة، باشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادث تسرب غاز داخل شقة بالدور الرابع، لبناية مكونة من أربعة أدوار، نتج عنه وميض لحظي لتعرّضه لمصدر حراري، كما تَسَبب الوميض في إصابة شخصين أحدهما بجروح والآخر بحروق من الدرجة الثانية، فيما تهشمت واجهة الشقة، بالإضافة إلى تضرر شقة مجاورة لها.

وأضاف “سرحان”: “من التلفيات التي تَسَبب فيها الحادث، تَضَرر عربة كانت متوقفة أمام البناية، نتيجة انهيار واجهة الشقة من ارتفاع أربعة طوابق”.

وتابع: “فرضت فِرَق الإنقاذ طوقًا على منطقة الحادث، لعدم الدخول إليها بعد أن أخلت البناية احترازيًّا، وتم البحث في منطقة الحادث، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح فيما تابعت كل الجهات ذات العلاقة عملها في موقع الحادث”.

وأهاب “سرحان” بالمواطنين والمقيمين عند اشتمام رائحة الغاز، أن يتم إغلاق مصدر الغاز فورًا، وعدم استخدام أي مصدر حراري للكشف عن مصدر التسرب، والابتعاد عن استخدام مروحة الشفط في تهوية المنطقة من الغاز، ويُفضّل فَتح النوافذ لعملية التهوية، والابتعاد عن تشغيل مصادر الكهرباء مثل الإضاءة وكذلك الأجهزة الكفية، وإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحد فورًا، على الرقم (٩١١).