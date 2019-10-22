فيسبوك يكشف عن إنشاء إيران 3 مجموعات لممارسة التضليل السياسي

تواصل – فريق التحرير:

اكتشفت منصة التواصل الشهيرة “فيسبوك” أربع مجموعات منفصلة، ثلاث منها مرتبطة بإيران والرابعة مرتبطة بروسيا، تمارس التضليل، حيث تم وقفها كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الشبكة الزرقاء لمنع استخدام خدماتها في التأثير السياسي.

وأضافت “فيسبوك” أن نشاط المجموعات الأربع استهدف التأثير على المشهد السياسي في الولايات المتحدة وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية بما في ذلك تحركات استباقية قبل الانتخابات الأمريكية.

وأشارت المنصة إلى أنها قدمت هذه المعلومات لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية وللشركات الأخرى العاملة في مجال التكنولوجيا، موضحة أنها حذفت 50 حساباً على منصة إنستجرام التابع لها وحساباً آخر على فيسبوك منشأ في روسيا ويستهدف الولايات المتحدة .

وتابعت إلى أن هذه الحسابات الروسية مرتبطة بمجموعة تسمى “وكالة أبحاث الإنترنت” والتي تم حظرها في الولايات المتحدة في وقت سابق بدعوى انتهاكها للقوانين والتدخل في الانتخابات الأمريكية.

كما حذفت المنصة 93 حساباً على فيسبوك و4 حسابات على إنستجرام منشأة من إيران وتركز على الولايات المتحدة أو بعض المجتمعات الناطقة باللغة الفرنسية، إلى جانب عشرات الحسابات التي تستهدف أمريكا اللاتينية ودوًلا أخرى.