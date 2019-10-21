«الجبير»: إيران مسؤولة عن اعتداءات أرامكو.. ولا مجال للوساطة

تواصل – واس:

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، وجود وساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران لتخفيف حدة التوتر، وقال إنه يقع على عاتق النظام الإيراني تغيير سلوكه وإظهار حسن النوايا بالأفعال بدلًا من الأقوال.

واتهم الجبير في محاضرة له بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ( تشاتام هاوس ) في لندن اليوم، إيران بالوقوف خلف الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة ( أرامكو ) الشهر الماضي، مشيراً إلى أن” إيران لا تحترم سيادة الدول ولا القانون الدولي”.

وأشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية بسرعة إعادة الإنتاج في معملي النفط ما يؤكد التزام المملكة بتأمين أسواق الطاقة في العالم.

كما أشاد الوزير الجبير بالموقف الدولي الصلب الذي اتخذته معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة إزاء إيران مشددًا على أن التصرفات الإيرانية أصبحت تهدد مصالح وأمن الدول بالمنطقة.

وحول الملف اليمني، أكد الجبير أن المملكة تدعم الحل السياسي وهو أفضل خيار لحل الأزمة اليمنية، مشدداً على أن “هناك حواراً دولياً يجري بشأن اليمن بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة”.

وفيما يتعلق برؤية المملكة 2030 ، أوضح معاليه أن المملكة تسير وفق خطة مدروسة لتحقيق أهداف الرؤية التي ترتكز على دعم الابتكار وتشجيع الشباب وتعزيز قطاعات اقتصادية جديدة مثل التصنيع والتعدين والسياحة والنقل البحري.

وأضاف أن تمكين المرأة كان في صدارة أهداف الرؤية، حيث أصبحت تملك حق القيادة والسفر بدون تصريح، علاوة على انخراطها في سوق العمل بشكل أكبر، حيث ارتفعت نسبة مشاركة النساء في مجمل القوى العاملة بالمملكة هذا العام في مختلف القطاعات.

وأوضح معاليه أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو شأن داخلي بريطاني، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قديمة ومستمرة سواءً كانت بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي أو خارجه.