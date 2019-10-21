والد طالب جدة المُتوفى في «مشاجرة الفصل» يوضح حقيقة «التنازل»

تواصل – جدة:

كشف علي عسيري؛ والد الطفل حسين؛ الذي تُوفي إثر مشاجرة داخل فصله بمدرسة في محافظة جدة، أنه لم يتخذ أي قرار بخصوص التنازل عن القضية، موضحًا أن التحقيقات ما زالت جارية.

وبيَّن عسيري أن سبب وفاة ابنه الذي تم تدوينه في التقرير الأولي “غير معروف”، وأنه لا يزال ينتظر النتائج النهائية من الطب الشرعي لكشف سبب الوفاة الحقيقي” أما في الوقت الحالي “لا يوجد تنازل أو رفض للتنازل في الوقت الراهن”.

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة التعليم بجدة بياناً حول واقعة وفاة طالب متوسطة، بجدة؛ إثر شجار مع زميل له، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذكرت أن وفاة الطالب كانت إثر تدافع مع زميله صباح يوم الثلاثاء ٢ / ٢ / ١٤٤١هـ في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة بشرق جدة.