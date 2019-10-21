استشاري أسري يكشف عن نسبة الطلاق في المملكة

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كشف استشاري العلاج الأسري الدكتور حمود القشعان، أن نسبة فشل الزواج بالمملكة “الطلاق” لا تتجاوز 6 %بحسب دراسة أجراها على دول مجلس التعاون، مؤكدا أن نسبة الطلاق لم تتجاوز 5.6 % منذ 30 عاماً، وأن ما يشاع من أرقام ليس دليلاً وإنما أرقام عشوائية لا تقاس بالمقياس العلمي ونتيجة حسابات خاطئة – وفقاً لـ”المدينة”-.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول كيفية زراعة السلوك الإيجابي لإطفاء السلوك السلبي لدى الأبناء، ضمن فعاليات الملتقى الأسري “نرعاك ” السادس بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تحت شعار” أسرة مترابطة.. مجتمع آمن”.

ونوه بدور المملكة في حماية الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد انتشار عدة مقاطع على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر تعنيف الأطفال، وهذه الإجراءات جاءت وفق قوانين إنسانية تراعي حق الطفل والأسرة،مشيراً إلى أن انتشارها ينم عن عدم نضج أحد الأبويين،مؤكداً أن كل ريال يزرع في التوعية يوفر على الدولة 12 ريالاً في الحد من الظواهر السلبية.