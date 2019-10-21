الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» ( فيديو)

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» ( فيديو)

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

محاولات تسلل حوثية كبيرة للمناطق المحررة في «حجة».. والنتيجة صادمة للمليشيات

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

تطورات محادثات المملكة والكويت بشأن إنتاج نفط «المنطقة المقسومة».. اتفاق تاريخي

تطورات محادثات المملكة والكويت بشأن إنتاج نفط «المنطقة المقسومة».. اتفاق تاريخي
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن الكويت والسعودية ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة.

وجاءت تصريحات “الجار الله”، ردا على ما ذكرته صحيفتا “القبس” و”الراي” الكويتيتان في وقت سابق، نقلاً عن مصادر لم تكشفا النقاب عنها بأن الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.

ونقلت “القبس” عن مسؤولين حكوميين ونفطيين يمثلون البلدين التقوا الخميس، أنه تم توقيع اتفاق.

بينما قالت صحيفة “الراي”، إن الكويت والمملكة وقعتا اتفاقاً “تاريخياً”، دون أن تنشر مزيداً من التفاصيل.

وأشارت القبس إلى أن “الإنتاج من حقل الخفجي سيعود قريباً بعد استكمال بعض الإجراءات، كما سيستأنف الإنتاج من الوفرة خلال ثلاثة أشهر”.

يذكر أن المنطقة المقسومة مساحتها 5770 كيلومترًا مربعًا، وتقع على الحدود بين السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سفارة المملكة في لبنان: 132 مواطناً ومواطنة يغادرون بيروت

سفارة المملكة في لبنان: 132 مواطناً ومواطنة يغادرون بيروت

الإطاحة بـ «عصابة» تخصص سرقة بالإكراه فى الرياض (فيديو)

الإطاحة بـ «عصابة» تخصص سرقة بالإكراه فى الرياض (فيديو)

ضبط أكثر من 4 ملايين مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة

ضبط أكثر من 4 ملايين مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة

توضيح مهم من المملكة أمام الأمم المتحدة.. عن التطورات الكبيرة لحقوق الإنسان بالبلاد

توضيح مهم من المملكة أمام الأمم المتحدة.. عن التطورات الكبيرة لحقوق الإنسان بالبلاد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طور عاداتك الذهنية!
مقالات

طور عاداتك الذهنية!

المزيد
الطوفان القادم 16
مقالات

الطوفان القادم 16

المزيد
هو من يهجركم
تدوينات حرة

هو من يهجركم

المزيد
تغريدات.. وكشكولات 5
مقالات

تغريدات.. وكشكولات 5

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>