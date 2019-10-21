تطورات محادثات المملكة والكويت بشأن إنتاج نفط «المنطقة المقسومة».. اتفاق تاريخي

تواصل – فريق التحرير:

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن الكويت والسعودية ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة.

وجاءت تصريحات “الجار الله”، ردا على ما ذكرته صحيفتا “القبس” و”الراي” الكويتيتان في وقت سابق، نقلاً عن مصادر لم تكشفا النقاب عنها بأن الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.

ونقلت “القبس” عن مسؤولين حكوميين ونفطيين يمثلون البلدين التقوا الخميس، أنه تم توقيع اتفاق.

بينما قالت صحيفة “الراي”، إن الكويت والمملكة وقعتا اتفاقاً “تاريخياً”، دون أن تنشر مزيداً من التفاصيل.

وأشارت القبس إلى أن “الإنتاج من حقل الخفجي سيعود قريباً بعد استكمال بعض الإجراءات، كما سيستأنف الإنتاج من الوفرة خلال ثلاثة أشهر”.

يذكر أن المنطقة المقسومة مساحتها 5770 كيلومترًا مربعًا، وتقع على الحدود بين السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.