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35 وظيفة للجنسين بـ«رئاسة هيئة الأركان العامة».. التفاصيل ورابط التقديم

35 وظيفة للجنسين بـ«رئاسة هيئة الأركان العامة».. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم الأحد، عن توفر 35 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، ودعت الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة من الجنسين للتقديم عليها من خلال منصة “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وتتضمّن الوظائف المعلنة وظائف “مهندس حاسب آلي، أخصائي نفسي، محاسب، مساعد إداري، مفتشة نساء، مطور برامج، مطور برامج أول، فني دعم، مأمور علاقات عامة، باحث تنمية اجتماعية مساعد، مشرف تنمية اجتماعية مساعد مشرف ثقافي، مرشد ديني”.

وأشارت رئاسة هيئة الأركان إلى أن التقديم الإلكتروني للطلبات على 10 وظائف رجالية و25 وظيفة نسائية، ابتداء من يوم ٢٨–٢–١٤٤١هـ وتستمر حتى نهاية دوام ٣–٣–١٤٤١هـ، من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

وأوضحت أن كل وظيفة من الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية، والتي سيتم إجراؤها بعد مطابقة بيانات المرشحين، وذلك للوصول إلى الترشيح النهائي بعد الانتهاء من تلك الخطوات.

وستقوم الهيئة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها الإلكتروني، حيث شدّدت على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها للوظائف من الجنسين.

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