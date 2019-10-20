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بعد عامين ونصف من الغياب.. عودة «ستيني مفقود» إلى أسرته

بعد عامين ونصف من الغياب.. عودة «ستيني مفقود» إلى أسرته
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تواصل – المدينة المنورة:

عاد مفقود ستيني إلى أسرته بعد فقدان دام عامين ونصف، وذلك بعدما خرج من منزل الأسرة في إحدى محافظات المنطقة الوسطى.

وكان الستيني المفقود قد وصل – بعد عام من غيابه- إلى مجمع الأمل للصحة النفسية في المدينة المنورة عن طريق الهلال الأحمر لكنه كان مجهولاً ولم يستدل على شخصيته، وتم تنويمه بالمستشفى النفسي لعدة أشهر عبر فريق متخصص، لتتم بعد ذلك إحالته إلى مستشفى دار التأهيل لتأهيله نفسياً.

وقال مدير مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الشاماني، إنه بعد نقله إلى دار التأهيل تولى الأخصائي الاجتماعي عبدالرحمن المرواني عملية البحث عن أية بيانات أو معلومات قد توصل إلى أسرته، وتمت الاستعانة بالأحوال المدنية للبحث في الأرشيف عن صورته الشخصية، ليتم الاستدلال عليها عن طريق النظام الآلي بالأحوال المدنية، مبيناً أنه تم إصدار هوية وطنية له، كما تم البحث من قبل الأخصائي عن أية وسيلة اتصال قد توصل لأسرته، وبتكثيف عملية البحث ومقارنة الأسماء تم التوصل إلى أرقام هواتف أسرته، وتم التواصل معهم وإبلاغهم بذلك.

وأضاف الشاماني: تم التنسيق معهم لتسلمه، ووصلوا إلى المدينة وتسلموه، لافتاً إلى أن حالة مبارك تحسنت بشكل كبير عما كان عليه لحظة وصوله قبل عام ونصف، فيما أعرب عن شكره للفريق المختص الذي كان لهم دور كبير في عملية الاستدلال على ذويه رغم وجود الكثير من العوائق، وفقًا لـ«عكاظ» .

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